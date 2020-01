Marché boursier : une tendance stable en 2020, selon MSIN

Maroc Services Intermédiation (MSIN) a récemment publié une note où elle émet ses perspectives du marché boursier en 2020.

Selon ses analystes, la tendance du marché sera en phase avec celle observée en 2019. Ils tablent sur une performance annuelle d’environ 5%,

Une évolution motivée par plusieurs éléments d’ordre réglementaire, macroéconomique et fondamental, à savoir : la mise en opération des OPCI, qui devront offrir de nouvelles opportunités de placement avec un rendement très intéressant, ainsi que l’entrée en vigueur de l’application du nouveau règlement général de la Bourse de Casablanca, offrant plus de possibilités aux émetteurs de titres. Le faible niveau des taux d’intérêt qui devront être contenus à un niveau globalement bas et stable, au même niveau que l’année 2019. Et le maintien d’une politique de dividende intéressante, au même niveau que l’année précédente. Ainsi, en supposant un maintien des taux d’intérêts au même niveau que l’année précédente, les dividendes continueront à offrir un rendement intéressant, notamment en comparaison avec les bons du Trésor des maturités longues.

Enfin, toujours selon les analystes, les résultats annuels au titre de 2019 devraient également ressortir en stabilité, en enregistrant une légère hausse de 1,4%.