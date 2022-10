«Les investisseurs étrangers n’ont pas quitté le Maroc»

• La hausse du taux directeur aurait-elle créé un effet d’éviction des investisseurs vers le marché obligataire ?

Le relèvement du taux directeur a pour but essentiel de contrer l’inflation. Aussi, cette hausse devra-t-elle entraîner une augmentation du coût de l’argent et, de facto, une baisse des marges de certaines sociétés cotées, comme celles du secteur bancaire, industriel et autres. L’impact n’est pas aussi conséquent pour que le marché s’effondre ou que les investisseurs le désertent. D’ailleurs, le marché actions a baissé de 6% les 5 jours suivant l’annonce, pour se stabiliser après.

Ceci dit, il va falloir distinguer deux types de réactions qui dépendent de la typologie d’investisseurs et de leurs horizons de placement. Ainsi, les particuliers, certains fonds d’investissement et OPCVM à tactique court-termiste ont eu une réaction immédiate après l’annonce de BAM. Ce qui traduit une augmentation de l’aversion au risque du compartiment actions et une anticipation de correction à court terme. Ceci les pousse à réduire leur exposition en attendant que le marché atteigne un nouveau plancher intégrant la nouvelle donne des taux. En revanche, les investisseurs long-termiste, notamment les institutionnels, procéderont eux à un arbitrage dans la durée, puisqu’ils ne peuvent pas changer leur allocation de manière immédiate, vu leur taille. La nouvelle donne de la courbe des taux donnera lieu à une réallocation graduelle des actifs selon leurs exigences de rendement et leur stratégie d’allocation Actif/Passif.

De plus, la Bourse de Casablanca, contrairement à d’autres places, notamment des pays du Golfe, n’est pas dominée par une catégorie de spéculateurs court-terme et n’offre pas encore de produits de placement tels que le prêt-emprunt de titres ou la vente à découvert. Et c’est justement ce genre d’investisseurs ou de produits qui contribuent à la volatilité d’un marché. En gros, le marché continue à évoluer au gré des annonces faites ci et là et en fonction des fondamentaux économiques, sans grand chamboulement.

• Cette situation, disons confortable, du marché actions, représente-t-elle un argument pour un renforcement de position des investisseurs internationaux ?

Il est important de noter tout d’abord que pendant la crise sanitaire un mouvement de panique s’est emparé de ces investisseurs vis-à-vis de la plupart des marchés financiers emergings et frontiers. Mais ils n’ont pas quitté le marché marocain, pour plusieurs raisons…..

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement