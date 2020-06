Bourse : Enfin de bonnes nouvelles !

Double prolongement du confinement, baisse des dividendes, appréhension des résultats semestriels…La Bourse de Casablanca en a vu des vertes et des pas mûres ces derniers mois et était en manque criant de bonnes nouvelles.

Mais la voilà servie cette semaine avec les annonces de la banque centrale, entre la baisse du taux directeur à 1.5%, la libération complète de la réserve obligatoire des banques et l’assouplissement des règles prudentielles de ce secteur locomotive de la place. Une bouffée d’air traduite par une nette hausse du MASI de 3,5% à la clôture du mercredi 17 juin, porté par la progression des cours de 18 valeurs, principalement de toutes les valeurs bancaires qui ont cru en moyenne de 3,96%. Les cimentiers LafargeHolcim et Ciments du Maroc ont également gagné 4%. Pareil pour l’immobilier et les valeurs NTIC.

Plus que jamais, les indices de la côte évoluent au gré des annonces. Bonnes ou mauvaises, la répercussion est immédiate. Une chose est sûre, à défaut de visibilité, le marché est dans un attentisme total et absolu…