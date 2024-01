Votre argent, S2 Ep20. Avoirs à l’étranger : Une amnistie fiscale est accordée en 2024

Dans cet épisode, Ibtissam vous explique comment déclarer vos actifs et biens détenus à l’étranger, en payant une contribution libératoire.

Jusqu’au 31 décembre de cette année, les personnes physiques et morales marocaines ou étrangères résidentes au Maroc peuvent déclarer les biens, actifs et liquidités détenus à l’étranger, en infraction à la réglementation des changes, sans risque de sanctions. Elles devraient payer en contrepartie une contribution libératoire, pour chaque type de bien possédé.