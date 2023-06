Vidéo. Ouverture de la 10ème édition du Salon Logismed

Placé sous le thème « L’omnicanalité, véritable révolution de la logistique de distribution : Tendances et défis », cette édition se tiendra jusqu’au 15 juin en présence de tous les acteurs du transport, de la logistique et de la supply chain.

En plus de la partie exposition, la manifestation propose des conférences de haut-niveau, des tables rondes et des démonstrations, des rendez-vous B2B et bien d’autres animations.

Pendant toute la durée de l’événement, 8 conférences et tables rondes fortes seront organisées afin de permettre aux participants d’échanger, d’appréhender les enjeux du moment et les dernières tendances, de partager leur expérience et de réfléchir aux évolutions de la logistique de demain.