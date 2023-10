Vidéo. Omar Hilale à l’ONU: Le Maroc, un Royaume multimillénaire, l’Algérie, un Etat créé en 1962

Le principe de l’intégrité territoriale est sacré pour les pays ancestraux comme le Maroc, un Royaume multimillénaire, et non pas pour un État comme l’Algérie, créé il y a à peine une soixantaine d’années, a souligné, à New York, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale.