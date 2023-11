Vidéo. Marque employeur : la stratégie de Richbond

Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises sont confrontées au recrutement mais surtout à la rétention des meilleurs profils. Qu’on le veuille ou non, toute entreprise possède une marque employeur, qu’elle soit travaillée ou pas. Et pourtant, certaines arrivent à la faire vivre au quotidien.

Fondé il y a plus de 60 ans, le groupe Richbond s’est imposé comme un leader du marché du matelas et de la literie. Avec une moyenne de 15 ans d’ancienneté, le groupe a mis l’accent sur le développement professionnel, en proposant régulièrement des programmes d’upskilling, des programmes de formation et des opportunités de croissance dans les différentes entités du groupe.

Aujourd’hui, sa présence sur les marchés nationaux et internationaux démontre sa capacité à s’adapter aux diverses demandes des consommateurs, tout en conservant son engagement envers la qualité et l’innovation.