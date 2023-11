Rencontré en marge du Forum MEDays, Marcos Troyjo préfère être présenté en tant qu’ancien vice-ministre de l’Économie du Brésil et ancien président de la Nouvelle Banque de développement (New Bank of Development, NBD) à Shanghai, en Chine. Laquelle NBD n’est autre que l’ancienne institution connue sous le nom de Banque de développement des BRICS où…