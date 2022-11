Vidéo. L’intérêt de s’ériger en holding expliqué par un expert

Bien qu’il reste beaucoup à faire sur le volet fiscal surtout en matière d’intégration fiscale, le dispositif est assez incitatif et permet de s’ériger en holding en y apportant les titres de sociétés et ce, sans frottement fiscal.

Les holdings au Maroc sont une industrie naissante, qui date, au mieux, de la période post-colonisation. C’est ce qu’a révélé Abdelkader Boukhriss, PD-G de SFM Conseil, lors d’un événement organisé le 22 novembre, au profit des dirigeants d’entreprises, ayant pour thème : « quels sont les enjeux et les avantages de l’organisation en société holding ? »

Plusieurs groupes de sociétés se sont constitués, aidés en cela par le cadre réglementaire, en amélioration continue. Que ce soit en SA, en SARL, en commandite ou en SAS, la constitution en holding bénéficie de plusieurs avantages.

Sur le plan opérationnel, cette forme de société présente l’avantage de l’unité de direction, de la cohérence stratégique et de la mutualisation des flux et économies d’échelle. En plus de la détention du contrôle de l’ensemble des sociétés filiales, la holding peut avoir un effet de levier important et une polyvalence en matière de gestion.

Bien qu’il reste beaucoup à faire sur le volet fiscal surtout en matière d’intégration fiscale, le dispositif est assez incitatif et permet de s’ériger en holding en y apportant les titres de sociétés et ce, sans frottement fiscal.