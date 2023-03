Vidéo. L’intelligence artificielle au service des TIC vertes

Si le big-bang de l’intelligence artificielle implique une puissance de calcul accrue et donc une bande passante plus large énergivore, pour Huawei, il n’y a pas lieu de choisir entre développement et durabilité grâce à de nouvelles solutions. Explications avec Chakib Achour, Chief strategy officer chez Huawei Maroc.

L’industrie des TIC est-elle confrontée à choisir entre passer au vert ou se développer ? Non, il ne s’agit pas forcément d’un dilemme cornélien : le secteur peut tout à fait les imbriquer en privilégiant des solutions à la fois durables et source de croissance.

Lors du Mobile World Congress, qui s’est tenu à Barcelone entre le 27 février et le 2 mars, la firme chinoise Huwaeï a présenté, entre autres, une solution qui ouvre la voie au développement durable des réseaux d’infrastructures TIC.

En termes d’efficacité énergétique, l’entreprise préconise de réduire la consommation énergétique des réseaux. Une technologie d’arrêt multidimensionnel peut être utilisée pour permettre une gestion intelligente des réseaux reposant sur des critères, tels que la fréquence, le temps, le canal et la puissance. De nouveaux matériaux et processus peuvent être utilisés pour résoudre les problèmes de condensation et de basse température lorsque le matériel s’arrête. Le module d’alimentation peut ainsi rester en veille de manière indépendante.

Huawei propose par ailleurs d’élargir la vision stratégique de l’industrie en ne se concentrant pas uniquement sur des stratégies dédiées au réseau mais également sur des stratégies plus spécifiques destinées aux sites afin d’améliorer avec précision le déploiement des énergies renouvelables. Des informations multidimensionnelles en temps réel, telles que la météo, le prix de l’électricité, l’état des batteries et le volume de service, peuvent être obtenues afin d’avoir une gestion optimale des sites. Des algorithmes de programmation intelligente sont à même de maximiser l’efficacité de la production d’énergie et la disponibilité de celle-ci en fonction de la charge sur le réseau, tout en minimisant la facture énergétique.

La solution proposée par l’entreprise chinoise, dite Huawei Green 1-2-3, s’inscrit dans cette démarche. Dans cette solution, le « 1 » désigne un indice pour la construction de réseaux verts, le « 2 » renvoie à l’accent mis sur deux scénarios : la haute efficacité énergétique et la très faible consommation d’énergie, et le « 3 » évoque une solution à trois couches qui couvre les sites, les réseaux et les opérations.

Explications en images avec Chakib Achour, Chief strategy officer chez Huawei Maroc.