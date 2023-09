Vidéo. Le magnifique but d’Achraf Hakimi en Ligue des Champions contre Dortmund

Le défenseur marocain a inscrit le deuxième but des Parisiens à la 58ème minute sur une belle passe de Vitinha dans la surface de préparation des Allemands.

Après un une-deux avec le Portugais, le Lion de l’Atlas d’un magnifique crochet du pied droit, élimine aisément Mats Hummels, avant de tromper Gregor Kobel, d’un incroyable extérieur du pied droit.

Achraf Hakimi marque ainsi son 5ème but en 38 rencontres de Ligue des champions.

What a goal by Hakimi with an assist from Vitnha. PSG 2-0 Dortmund.

