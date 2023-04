Vidéo. La Fondation Orange Maroc lance le programme «Orange Village»

Des sourires, des histoires de vie et beaucoup d’espoir. La Conférence de la Fondation Orange Maroc, organisée le 13 avril à Casablanca, a été ponctuée de moments de joie et de partage autour d’un ftour où les partenaires de la Fondation sont venus témoigner leur reconnaissance à une Fondation qui, depuis 23 ans, s’active dans l’inclusion numérique et sociale au Maroc.

Dans son discours, Hendrik Kasteel, directeur général d’Orange Maroc, a tenu à préciser que la Fondation «est un levier d’action essentiel de l’engagement sociétal d’Orange Maroc», qui vient en complément des nombreuses actions déployées dans le cadre des engagements RSE de l’entreprise. «En tant qu’acteur économique engagé, la Fondation nous permet d’aller plus loin dans la proximité des populations défavorisées et d’avoir un véritable impact en collaboration avec tout un écosystème de partenaires, d’institutionnels, de collectivités locales et d’acteurs de la société civile», a-t-il souligné.

La Fondation Orange Maroc déploie ses activités sur 3 axes stratégiques, à savoir l’inclusion sociale et numérique, la promotion de la culture et la protection de l’environnement. La priorité est ainsi de faire du numérique un facteur d’égalité des chances pour l’insertion sociale et professionnelle des enfants, des jeunes et des femmes en difficulté. A travers ses dispositifs dédiés par catégorie, elle facilite l’appropriation des outils numériques pour le plus grand nombre afin de faciliter leur inclusion économique, sociale et digitale à travers le Maroc.

Sur l’axe relatif au développement social durable, la Fondation Orange Maroc a révélé, hier, sa dernière initiative : le programme «Orange Village». Concept déjà déployé dans 13 pays pour une centaine de localités, le premier Orange Village au Maroc est développé avec la Fondation Essalam pour le développement social qui a remporté l’appel à projet initié par la Fondation Orange Maroc. Il concerne le douar Anamrou dans le Haut Atlas et verra la mise en œuvre d’une réhabilitation intégrée à travers des solutions concrètes et écologiques qui permettront d’améliorer le quotidien de ses 600 habitants.

Ce programme intégré comprend l’aménagement des infrastructures existantes, l’installation de centres de santé de premiers soins, d’une école primaire, mais aussi d’électrifier les infrastructures et d’accompagner les habitants du douar dans la création d’activités génératrices de revenus à la fois réguliers et pérennes. «Ce nouveau programme dont nous signons la première mise en œuvre est une grande fierté pour notre Fondation. On y retrouve, dans un projet très concret, global et à fort impact, l’ensemble des valeurs qui nous motivent : la volonté d’agir pour l’égalité des chances et l’autonomisation des jeunes et des femmes», a déclaré Hind Lfal, secrétaire générale d’Orange Maroc et de la Fondation Orange Maroc.