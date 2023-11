Vidéo. La Barça Academy de Rabat nous ouvre ses portes

Opérationnelle depuis septembre dernier, la toute jeune académie du FC Barcelone à Rabat a organisé récemment une journée de matchs amicaux face aux écoles de football les plus réputées de la capitale. L’occasion de rencontrer des membres du staff, et plus particulièrement Sergi, ancienne star des blaugranas et actuel directeur de Barça Academy.

L’école de Rabat du FC Barcelone forme des jeunes Marocains passionnés de football, âgés de 5 à 15 ans, en utilisant la méthodologie bien connue du FC Barcelona. Les jeunes ont droit à un programme complet comprenant trois séances d’entraînement d’une heure et demie chacune, ainsi qu’un match par semaine.

Fruit d’un accord de franchise exclusif entre Camino Deporte SARL et le club Catalan, la Barça Academy propose une formation et un encadrement de qualité, appliquant les même programmes d’entraînent qu’au centre de formation du FC Barcelona «La Masia».

Les coachs sont détachés et appartiennent au FC Barcelona. Ils offrent à travers des séances d’entraînement adaptées à l’âge des enfants, l’essentiel des bagages techniques, tactiques et physiques pour progresser, apprendre ou perfectionner le jeu footballistique.