Vidéo. Irrigation de précision : L’israélien Netafim inaugure à Kénitra sa première usine en Afrique du Nord

«C’est un jour historique». C’est en ces termes que Gaby Miodownick, PDG de Netafim, a commenté l’inauguration à Kénitra de l’usine du spécialiste de l’irrigation de précision. Il s’agit de la première usine israélienne à voir le jour dans le Royaume, depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays en décembre 2020. Filiale du groupe multisectorielle mexicain Orbia, Netafim a lancé, jeudi 2 mars, devant un parterre d’officiels, les activités de son nouveau site de production au Maroc, son 20e à travers le monde.

«L’ouverture de cette usine est à la fois l’aboutissement de notre investissement de trente ans dans la région et une porte d’entrée vers une expansion future. Nous sommes fiers de soutenir le plan Maroc vert défendu par le gouvernement pour réaliser le potentiel agricole du Royaume», a déclaré à cette occasion le PDG de Netafim.

Dotée de technologies de pointe, Netafim est aujourd’hui leader mondial de l’agriculture numérique, de l’irrigation et de la fertigation (aussi appelée fertirrigation). Ses solutions intègrent la surveillance, l’analyse et le contrôle automatisé en temps réel.

L’usine de Kénitra, qui produit des goutteurs, des lignes de goutteurs, des arroseurs et des micro-émetteurs, permettra aux agriculteurs et petits exploitants de bénéficier de l’irrigation goutte à goutte avec des matériaux facilement disponibles, locaux et à bon prix, dans un contexte de tension sur les ressources hydriques.

«Cette usine va nous permettre de servir d’abord le marché marocain, et dans un deuxième temps les pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest, et également ceux du Sud de l’Europe», a souligné Benny Klener, chef des opérations industrielles de Netafim.

L’investissement de 5 millions de dollars pour mettre sur pied ce site n’est qu’une première étape, ont souligné les responsables. «Nous espérons que la demande sera telle que nous pourrons agrandir notre usine», ont-ils précisé.

La cérémonie d’inauguration a par ailleurs été marquée par la signature de partenariats avec l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l’Institut agronomique et vétérinaire (IAV) d’Agadir, pour le déploiement efficace de l’irrigation goutte à goutte.