Vidéo. Investissement : Voici les villes visées par Akdital

L’année 2023 s’annonce très prometteuse pour Akdital. Le groupe spécialisé dans la santé, qui vient de boucler une année 2022 record avec des revenus dépassant un milliard de dirhams, s’apprête à ouvrir «dans les prochains jours deux nouveaux établissements à Fès», nous annonce Ilyas El Harti. Le directeur général adjoint d’Akdital est très confiant par rapport aux perspectives de l’année en cours, puisque le groupe entamera un nouveau programme d’investissement 2024-2025 et bénéficiera des activités des nouveaux établissements ouverts courant 2022 et début 2023.

Pour les futurs investissements, le groupe jettera son dévolu sur les petites villes et les spécialités peu exploitées comme la gériatrie. «La population marocaine vieillit de plus en plus. Près de 15% des Marocains sont âgés de plus de 65 ans, d’où notre objectif de développer une offre de soins spécialisés dans la gériatrie. L’oncologie et les chirurgies cardio-vasculaires seront également prioritaires dans notre programme d’investissement», a précisé Rochdi Talib, PDG d’Akdital, le mardi 4 avril 2023 à Casablanca, lors de la présentation des résultats 2022.

Plusieurs sites et villes ont été identifiés notamment à Errachidia où le foncier a été acquis, à Tétouan et Khouribga où les constructions ont déjà démarré et à Safi, Ben Guerir, Essaouira et Taroudant. La ville de Dakhla figure également parmi les villes visées, où le groupe est en train d’identifier le site adéquat pour la construction de son futur établissement de soins.

Rappelons que le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,03 MMDH en 2022, en hausse de 34% par rapport à 2021. En progression de 52%, l’EBITDA s’établit à 283 MDH. Le résultat net consolidé a atteint, quant à lui, 99 MDH. Un dividende de 3,25 dirhams par action sera proposé.