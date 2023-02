Vidéo. Intelcia IT Solutions lance sa propre académie

Intelcia IT Solutions, pôle dédié aux solutions et services IT du groupe Intelcia, lance la Smartforce Academy dédiée à la formation et au développement des compétences des étudiants ingénieurs.

En partenariat avec D&A Technologies, intégrateur de solutions Salesforce au Maroc et à l’étranger, l’académie vise les étudiants en fin de parcours lors de leur stage et leur projet de fin d’études (PFE). Les stagiaires seront accompagnés par des experts et obtiendront deux certifications Salesforce dans le cadre d’un parcours de 6 mois. Les étudiants, qui se distingueront, auront également une promesse de pré-embauche au sein des équipes d’Intelcia IT Solutions.

Outre les 2 promotions de lauréats programmées en mars et en septembre de chaque année, l’objectif est d’élargir la formation à d’autres profils dès 2023 pour en faire des experts Salesforce.

Pour cette première promotion, quelque 40 ingénieurs issus des grandes écoles marocaines seront accueillis sur plus de 2.000 candidatures reçues. L’idée est de les former sur la technologie Salesforce où la demande reste croissante.

D’ici la fin d’année, les deux partenaires formeront une centaine de profils sur les hard et soft skills et avec l’ambition de compter 200 ingénieurs formés chaque an.

«L’objectif de cette académie est de proposer une alternative à la pénurie des ressources Salesforce sur le marché. Notre ambition est également de déployer l’académie dans de nouveaux bassins, et de proposer son cursus au sein des géographies où le Groupe Intelcia est déjà présent», précise Malika Ahmidouch, CEO d’Intelcia IT Solutions.

De son côté, Driss Lahrichi, CEO et fondateur de D&A Technologies, souligne que «l’outil Salesforce est l’offre la plus complète pour les entreprises dans la gestion de leur relation client, à travers une expérience omnicanale, l’IA et l’hyperforce infrastructure. Les experts Salesforce sont particulièrement sollicités sur le marché de l’emploi».

In fine, la nouvelle académie vient répondre à un besoin immédiat du marché et au projet professionnel d’un grand nombre d’étudiants ingénieurs. À l’issue de ce parcours, les lauréats seront armés pour mieux appréhender et répondre aux besoins de leurs futurs clients grâce à une parfaite maîtrise et une expertise sur l’outil.