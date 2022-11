Vidéo. Forum centraliens Supélec : Quel urbanisme pour la ville de demain ?

Les documents d’urbanisme sont dépassés et leur mise à jour s’impose. L’enjeu est de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes afin que la planification future soit multidimensionnelle.

La planification urbaine pour une ville durable est le thème choisi pour la 7e édition du forum Centraliens Supélec. Un constat se dégage : les documents d’urbanisme qui régissent les villes depuis les années 1990 ne sont plus d’actualité. Actuellement, les villes marocaines souffrent de plusieurs dysfonctionnements en raison d’un système de gouvernance inadapté, d’une planification urbaine insuffisante qui ne tient pas compte de l’intégration et la durabilité, comme elle souffre d’un manque de démocratie participative et d’une absence flagrante du sentiment de bien être.

L’enjeu est de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes afin que la planification future soit multidimensionnelle. Autrement dit, elle devra intégrer non seulement l’habitat mais tous les autres domaines, dont le transport, les télécommunications, le changement climatique, l’inclusion socio-économique…

C’est justement sur ces volets que se sont attardés les participants à ce forum. Plus d’une vingtaine de recommandations ont été émise, lors des quatre ateliers organisés, ayant toutes pour objectif, le développement d’une stratégie de la ville de demain. Elles ont trait notamment au processus & gestion de l’urbanisme, à l’actualisation du cadre juridique, à l’écoute et la mobilisation des citoyens, au financement de l’urbanisation, aux compétences et à la data.

Compte rendu en vidéo.