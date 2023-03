Vidéo. FICAM, l’âge de la maturité

Et de 21 pour le FICAM ! C’est en grande pompe que les organisateurs du Festival International de cinéma d’animation de Meknès ont donné le coup d’envoi, ce vendredi 3 mars, de la nouvelle édition d’un rendez-vous culturel devenu incontournable de la capitale ismaélienne.

Initié par la Fondation Aïcha et l’Institut français de la ville, en 2010, le FICAM peut se targuer d’avoir pu assurer une longévité qui en dit long sur l’ambition nourrie à sa naissance. Celle de constituer une vitrine culturelle non seulement pour la ville qui l’abrite, mais aussi pour le Maroc. D’autant plus qu’au fil des éditions, le FICAM reste l’unique rendez-vous de son genre en Afrique et dans le monde arabe.

Selon les organisateurs, l’événement de Meknès a gravé sa présence à l’échelle internationale. Ce qui n’est pas rien quand on sait que le cinéma d’animation représente pas moins de 30% de l’industrie cinématographique mondiale. Et d’industrie justement, l’ambition de la Fondation Aicha est d’apporter sa pierre dans le projet d’édification de ce secteur dans le pays.

L’autre aspect non moins important est relatif à la dimension formation qui s’est greffée au FICAM au cours des dernières années et qui a bénéficié à des dizaines de jeunes talents qui sont en train de faire leur chemin.

À noter, par ailleurs, qu’outre les projections, des ateliers de formation sont aussi au programme du FICAM 2023 dont la clôture est prévue ce 8 mars. Date symbolique s’il en est et qui sera largement au Féminin.