Vidéo. Explosifs industriels : EPC Maroc ouvre son usine à Settat

Ce nouveau site de production et de stockage de 128 hectares est doté des dernières innovations technologiques et des plus hauts standards de sécurité. Reportage.

EPC Maroc, filiale d’EPC Groupe, un des leaders mondiaux de la production et mise en œuvre d’explosifs civils et du forage-minage, a inauguré, ce mercredi 22 février, sa nouvelle usine dans la province de Settat.

Située à Machraa Ben Abou, ce nouveau site d’EPC Maroc, entreprise présente dans le Royaume depuis 1952, alimentera son maillage de dépôts (Midelt, Marrakech et Oujda) et de nombreux chantiers, mines et carrières à travers le pays.

Représentant un investissement de 200 millions de DH, cette unité de production représente une étape charnière dans le développement des activités d’EPC Maroc sur le territoire national et au-delà.

«Avec à Settat une capacité de production jusqu’à 100 t/j d’explosifs et de plusieurs milliers de détonateurs et une capacité de stockage de 160 tonnes, nous gagnons en flexibilité pour servir nos clients marocains et poursuivre notre stratégie d’exportation vers l’Afrique subsaharienne», a déclaré Ivan Novikoff, directeur général d’EPC Maroc.

Dotée de technologies de pointe permettant d’automatiser et de digitaliser différentes parties de la chaîne de production, l’unité de production de Settat permet de multiplier les capacités de production de l’entreprise, tout en répondant aux normes environnementales les plus strictes. Mines, BTP, autoroutes, lignes TGV et autres grands chantiers structurants du royaume bénéficient depuis des décennies de l’expertise d’EPC Maroc.