Vidéo. Coup d’envoi de la cinquième édition de l’African Digital Summit

Organisée par le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), cette grand-messe des décideurs dans les métiers du marketing, de la communication, du digital et des médias se tient à Casablanca du 2 au 3 mars.

Plus de 2.600 participants, issus de 38 pays dont 23 africains, prennent part à cette cinquième édition de l’ADS qui signe son grand retour cette année.

«L’African Digital Summit s’impose aujourd’hui comme la rencontre annuelle de référence de tous les acteurs de l’écosystème : annonceurs, marketeurs, professionnels du digital, agences de communication et médias», a déclaré Youssef Cheikhi, président du GAM, précisant que cette 5ème édition s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes qui ont connu, depuis 2015, un franc succès.

«L’ADS a su évoluer au fil des éditions pour adopter un format dynamique alliant le partage des connaissances au networking, en passant par la consécration des meilleures innovations digitales», a-t-il ajouté.

Selon les organisateurs, la vocation de l’ADS est d’accompagner l’entreprise et les dirigeants pour mieux comprendre les enjeux liés au digital, mais aussi identifier les meilleures solutions et anticiper les évolutions futures qui impacteront leur avenir.

En plus d’une plénière de haut niveau où se succèdent keynotes et panels, l’ADS 2023, lieu de networking par excellence, accueillera à nouveau cette année l’ADS Business Forum afin de multiplier et faciliter les rencontres à forte valeur ajoutée.

L’espace « ADS Digital Garden », véritable pépinière d’idées et d’innovations marocaines et africaines, a été créé afin d’enrichir les composantes de l’African Digital Summit par une dimension technologique. L’objectif de cet espace est de mettre en avant des start-up technologiques et des innovations pouvant servir les annonceurs dans leurs stratégies digitales.

Lors de ce sommet, sera également présentée l’étude «Digital Trends Morocco 2022», réalisée en partenariat avec le cabinet IPSOS, spécialisé dans les études et le sondage d’opinions, et l’agence TNC.

Enfin, les «Moroccan Digital Awards» permettront de récompenser les annonceurs et les marques qui se sont distingués dans le domaine du digital au Maroc et qui contribuent à renforcer la compétitivité du marché du digital national et de promouvoir l’excellence dans les pratiques.