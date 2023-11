Vidéo. Connectivité/F5G : Huawei dévoile ses dernières innovations pour le marché marocain

Organisé le mardi 31 octobre par Huawei, le Club OptiX qui s’est tenu à Casablanca a été un franc succès. L’événement a attiré un panel d’experts, en plus de rassembler différents partenaires de Huawei. Il a servi de plateforme d’échange autour des technologies innovantes liées à la F5G (la cinquième génération de réseau fixe définie par l’ETSI), en plus de différentes success-stories dans le domaine de la transformation numérique et intelligente.

Au cours de cet événement de premier plan, Huawei a présenté une série de solutions optiques complètes qui couvrent de larges domaines, notamment le réseau national de base, mais aussi les réseaux de production industrielle, de campus, de bureaux, de soins de santé, d’éducation, d’hôtellerie ou encore de détection de périmètre. Huawei a ainsi dévoilé une série fournie de nouveaux produits qui sont destinés au Maroc et parmi lesquels on retrouve le E2E OSU, le 50G POL, le MiniFTTO, ainsi qu’une solution de pointe en matière de détection de périmètre.

S’exprimant à propos de ces innovations, Nathalie Wang, Directrice Générale de la Division Entreprise de Huawei au Maroc, a déclaré «L’infrastructure numérique du Maroc se développe à grande vitesse. En tant que fondement du développement numérique et intelligent, la technologie de réseau F5G permet d’élargir la portée des services numériques, d’accélérer la transformation numérique globale et d’améliorer l’efficacité et la qualité des services publics et de diverses industries, favorisant ainsi le développement d’une économie verte et numérique au Maroc».

De son côté, Marcus Brunner, officier de liaison de l’ETSI ISG F5G, a présenté les toutes dernières avancées dans le domaine de la F5G. Il a rappelé que les fibres optiques sont aujourd’hui devenues le support de communication optique le plus efficace et le plus respectueux de l’environnement. Ce support est devenu incontournable à présent étant donné sa capacité à permettre aux différentes industries d’atteindre encore plus facilement leurs objectifs de transformation verte et numérique. Brunner a également mentionné qu’à l’avenir, le réseau F5G sera amené à subir de nouvelles améliorations, notamment en termes de bande passante, de latence, de couverture, de développement durable, d’intelligence, de détection, de visibilité et d’agilité.

Mise à niveau complète du réseau OptiX Intelligent F5G

En parallèle avec l’évolution de la technologie F5G, le réseau OptiX Intelligent F5G de Huawei a été entièrement amélioré sur quatre scénarios différents parmi lesquels le réseau de production WAN, le réseau de campus, le réseau de campus petit et micro et la détection industrielle. Une telle mise à niveau contribuera à stimuler davantage la transformation numérique du Maroc.

Huawei a lancé, lors de l’événement, le tout premier portefeuille de produits E2E OSU du Maroc. Ce portefeuille permet d’établir un réseau de production encore plus fiable pour des applications liées par exemple à l’alimentation électrique ou à la logistique. Le portefeuille présente aussi quatre avantages différents. Tout d’abord, il hérite pleinement des services SDH. Ensuite, il fournit des conduites natives E2E OSU (NHP) depuis le réseau central garantissant une plus grande sécurité de production. Il permet aussi de supprimer la limite de bande passante SDH à 96 Tbit/s par fibre. Enfin, il se caractérise par sa capacité à offrir une gestion encore plus unifiée du réseau, en plus d’une exploitation et d’une maintenance hautement simplifiées.

Huawei a également lancé le tout premier prototype 50G POL du secteur basé sur le Wi-Fi 7 et entièrement dédié au réseau de campus de nouvelle génération. Ce nouveau produit satisfait non seulement les besoins des utilisateurs du Wi-Fi 6, mais utilise en plus des modules optiques 50G PO de pointe et des algorithmes qui permettront de prendre en charge le déploiement futur du Wi-Fi 7, et ce sans nécessité de remplacer les dispositifs OLT, ODN et ONU existants.

Réseau de campus pour petites, moyennes et micros entreprises

Par ailleurs, la solution MiniFTTO de Huawei donne lieu à des services réseau de qualité destinés aux micros, petites et moyennes entreprises. La solution MiniFTTO se caractérise par sa configuration très simple, par son expérience optimale d’utilisation, par sa facilité de déploiement plug-and-play et par son système de maintenance hautement intuitif.

De son côté, Huawei OptiXsense EF3000 est un outil très puissant qui est basé sur les dernières innovations opérées par Huawei en matière de traitement numérique du signal optique (oDSP) et d’algorithmes de détection. Ce système de pointe se caractérise par ses taux nuls de faux négatifs et de faux positifs. Hautement précis pour l’inspection et pour la sécurisation contre les intrusions non autorisées, il garantit de fait une sécurité optimale pour les chemins de fer par exemple, mais aussi pour les aéroports et les très grands campus.

Autre solution phare, le Huawei IdeaHub. En tant qu’outil de productivité de premier ordre pour bureaux intelligents, cette solution regroupe aussi bien l’écriture intelligente, la visioconférence en haute définition (HD) et le partage sans fil. Ce produit s’intègre parfaitement au sein de n’importe quel environnement, transformant très vite les salles de réunion, les bureaux et les espaces ouverts en espaces intelligents.

«Les solutions optiques de Huawei ont été largement utilisées dans de nombreuses industries au Maroc. A l’avenir, Huawei continuera à innover et à faire évoluer les technologies F5G, en plus de collaborer avec ses clients et ses partenaires afin de soutenir le Maroc dans ses efforts de développement d’une économie numérique encore plus verte et durable», souligne Huawei.