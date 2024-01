Vidéo. CAN 2023 : “Des mesures” pour remplir les stades

La rencontre inaugurale entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau a attiré seulement 37.000 spectateurs dans le stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, conçu pour accueillir jusqu’à 60.000 personnes.

La Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d’organisation de CAN (COCAN) admettent les préoccupations des supporters face à des stades non pleins.

Sur les 60 000 places disponibles, seules 50 786 sont jugées “exploitables” pour un match.

Les places “mortes”, telles que les sièges de sécurité, les sièges de remplacement, et ceux avec visibilité réduite sont exclues.

Pour le match en question, 47 000 billets ont été vendus ou mis à disposition pour des entreprises et des institutions.

Les organisateurs rassurent la population en annonçant des mesures visant à garantir un accès facilité à la billetterie pour les matches à venir de la compétition.