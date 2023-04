Vidéo. BMCI : Hicham Seffa très optimiste pour 2023

L’année 2023 s’annonce sous de bons auspices pour la BMCI. Le groupe bancaire, qui a commenté ses résultats 2022 lors d’une conférence de presse, ce lundi 3 avril à Casablanca, est très optimiste pour l’année en cours. «On va performer encore plus en 2023», déclare d’emblée Hicham Seffa, président du directoire de la BMCI, à La Vie éco. «Pour l’année en cours, nous allons poursuivre notre plan de développement stratégique, dont le digital est l’un des axes prioritaires. L’objectif est de créer plus de proximité avec notre clientèle», souligne-t-il.

Concernant les résultats 2022, notre interlocuteur précise que la banque «a enclenché une dynamique positive sur tous les plans, avec notamment une évolution positive du PNB et du RBE et une baisse des indicateurs liés aux frais de gestion et de risque».

En effet, le produit net bancaire consolidé a atteint 3,05 MMDH à fin décembre 2022, en hausse de 0,3% par rapport à 2021. Le résultat brut d’exploitation consolidé s’établit, pour sa part, à 982 MDH, en progression de 7,5%. Par ailleurs, le coût du risque consolidé a enregistré une baisse de 2,4% et le taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux s’est établi à 82,7%.

Les bénéfices sont en nette progression, avec un résultat net consolidé de 185 millions de dirhams à fin décembre 2022, en augmentation de 10,8% par rapport à 2021.