Vidéo. Au cœur du plus grand port à conteneurs d’Afrique

Mardi 24 janvier, 11h du matin. Une journée comme les autres au complexe portuaire Tanger Med. Le Mette Maersk, géant des mers battant pavillon danois, long de 400 mètres et large de 59 mètres, quitte le quai du terminal1, direction Singapour, via le Canal de Suez, sans escale, avec à son bord pas moins de 18.000 conteneurs EVP.

Les bureaux de Tanger Med Port Center (TMPC), véritable quartier général et centre vital du complexe portuaire, conçu par le célèbre architecte Jean Nouvel, offrent une vue imprenable sur le site. Depuis les fenêtres de cet impressionnant bâtiment long de plus de 400 mètres et large de 50m (clin d’œil aux dimensions des porte-conteneurs géants appelés megaships), qui abrite l’ensemble des administrations et opérateurs portuaires, mais aussi un hôtel, un auditorium, ainsi que la gare maritime, on peut observer le ballet parfaitement synchronisé des portiques et des grues du Terminal 1 (TC 1), le plus ancien des 4 terminaux à conteneurs que compte le complexe portuaire, et l’un des terminaux les plus performants au monde de l’armateur danois Maersk.

Juste derrière, se dresse la zone logistique portuaire gérée par Med Hub, filiale à 100% du groupe Tanger Med. De grandes multinationales, comme DHL, Décathlon, Ceva Logistics ou encore Nippon Express, y ont élu domicile pour faire de Tanger Med leur hub logistique destiné à couvrir l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique. La qualité des prestations et les performances du port sont telles que ces multinationales ont vite revu à la hausse leurs ambitions. C’est le cas par exemple du géant des articles de sport, Décathlon, qui a multiplié par quatre la taille de son entrepôt, le faisant passer à 40.000 mètres carrés.

Roi de la méditerranée et de la productivité

Au large, alors que le porte-conteneurs géant Mette Maersk disparaît petit à petit dans l’horizon, on distingue le rocher de Gibraltar, qui domine la baie d’Algésiras, dont le port a longtemps dominé la Méditerranée occidentale, avant d’être détrôné en 2020 par son voisin de la rive Sud. Ce dernier a depuis creusé l’écart avec l’ensemble de ses concurrents dans la «mare nostrum», et s’impose plus que jamais comme le premier port à conteneurs du bassin méditerranéen avec 7,56 millions de conteneurs EVP traités en 2022, devançant Algésiras donc, mais aussi Valence, Barcelone, ou encore Le Pirée en Grèce. Un motif de fierté pour les quelque 10.000 personnes qui travaillent quotidiennement au port, mais pas question pour autant de s’en satisfaire. «Nous ne pouvons pas nous endormir sur nos lauriers si l’on veut garder cette avance. Il faut maintenir un service aussi impeccable que possible au quotidien, être à l’écoute du client et ne jamais oublier pourquoi il a choisi ce port», assure Rachid Houari, directeur central des ports Tanger Med 1 et 2.

Cet état d’esprit, qui allie excellence, performance mais aussi un brin d’humilité, a permis d’atteindre des niveaux de productivité absolument remarquables sur les différents terminaux. En 2022, la barre record de 700.000 conteneurs EVP manutentionnés par mois a même été dépassée.

Entre les terminaux TC1 et TC2 du port Tanger Med 1 et le port passagers et rouliers, par lequel transite avec fluidité la quasi-totalité des camions TIR entrant et sortant du Maroc (plus de 459.091 camions en 2022, en hausse de 13%), s’étalent les deux terminaux à véhicules du complexe portuaire, qui peuvent accueillir plus de 14.000 voitures sur le parking géant aménagé à cet effet. C’est ici que sont rassemblées les voitures neuves produites au Maroc par les usines Renault et Stellantis, avant d’être dispatchées un peu partout dans le monde. Les chiffres sont impressionnants: en 2022, près de 470.000 véhicules neufs ont été manutentionnés sur les deux terminaux, en hausse de 11% (295.393 véhicules à l’export produits par les usines Renault de Melloussa et de Somaca et 124.112 véhicules produits par l’usine Stellantis). Le rythme est effréné : «Près de 1.500 véhicules neufs sont exportés chaque jour depuis Tanger Med. Ces voitures sont acheminées sur le terminal via 5 trains quotidiens de Renault et 2 de Peugeot», précise notre interlocuteur, qui ajoute qu’une extension est prévue pour accompagner la montée en capacité de la plateforme automobile nationale.

Plus loin, en allant vers l’ouest, après le port passagers et rouliers et les installations dédiées au trafic du vrac, liquide et solide, se situe le port Tanger Med 2 qui comprend les terminaux TC3 et TC4, dont les activités ont démarré en 2019. La mise en service avant l’heure du TC4 par APM Terminals sur 800 mètres de quai, pour le porter à 2.800 mètres, verra le jour en 2025. Il fera passer la capacité globale du complexe portuaire à plus de 9 millions de conteneurs EVP. En attendant, le TC4, équipé de technologies ultra-modernes, réalise, lui aussi, des records de productivité (voir encadré).

Un passage obligé pour les géants des mers

Toutes ces performances, qui sont le fait de ressources humaines marocaines, auxquelles vient s’ajouter une large connectivité maritime vers 180 ports et 70 pays, positionnent aujourd’hui Tanger Med comme un hub majeur pour les grandes alliances maritimes mondiales menées par Maersk Line, CMA CGM et Hapag Lloyd. Une reconnaissance internationale qui lui a valu de faire une entrée fracassante en 2021 dans le top 25 mondial des plus grands ports à conteneurs du monde, dans le classement établi chaque année par le spécialiste Alphaliner.

Il faut dire que les grands armateurs arbitrent de plus en plus en faveur du port marocain, qui dispose de nombreux atouts, dont les plus régulièrement cités sont un arrière-pays animé, un réseau de transport routier de qualité, la présence de compétences très qualifiées, des salaires moins élevés et une législation adaptée. Pour les megaships comme le Mette Maersk, Tanger Med devient de plus en plus un passage obligé sur l’une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Durant l’année 2022, un total de 14.404 navires a accosté au complexe portuaire Tanger Med, en croissance de 32% par rapport à 2021, dont pas moins de 961 megaships (navire dont la taille est supérieure à 290 mètres). Si de plus en plus de géants des mers font escale chaque année à Tanger Med, c’est que le complexe portuaire leur offre les conditions idoines pour faire entrer et sortir les navires dans des délais très courts, et en toute sécurité, grâce notamment à un pilotage assuré 24h/24 et 365 jours par an, pour être au service direct des navires. Ce pilotage est assuré par 27 pilotes, tous marocains, dont 15 sont des pilotes «toutes catégories» (Unlimited Pilots) qui ont reçu des formations dans les centres les plus réputés.

Un pilotage maritime «world class»

«Le pilotage maritime au sein de Tanger Med est l’un des maillons essentiels dans la chaîne logistique pour l’accueil des navires, et en particulier les plus grands d’entre eux», souligne le capitaine Abdelali Rahoui, pilote à Tanger Med. «Les pilotes ici sont tous des capitaines au long cours et des commandants de navires chevronnés, qui ont déjà acquis une longue expérience maritime avant de rejoindre Tanger Med», ajoute-t-il, ce qui participe grandement à acquérir la confiance des armateurs. D’autant que ces pilotes suivent régulièrement des formations très pointues, soit sur l’aspect technique du pilotage, soit sur le volet comportemental (soft skills, gestion du stress, leadership, etc.). Tanger Med est d’ailleurs doté d’un centre de simulation et d’expertise nautique, le Tanger Med Marine Simulator, qui est à la pointe de la technologie mondiale. «C’est un simulateur 3D qui nous permet de former les pilotes sur les nouveaux navires et de faire des études de manœuvrabilité pour les nouveaux ports et les nouvelles installations», précise notre interlocuteur. Des pilotes issus des pays amis du continent africain y sont également régulièrement formés. La station de pilotage de Tanger Med dispose par ailleurs des moyens technologiques les plus performants, permettant l’accueil des mastodontes des mers en toute sécurité et célérité (outils d’anticipation de la météo, Pilot Portable Unit, etc.).

Tout ceci fait qu’aujourd’hui les plus grands armateurs du monde font confiance au complexe portuaire Tanger Med pour y amarrer leurs plus grands navires, dont certains ont une capacité de 24.000 conteneurs EVP, et ont un tirant d’eau qui peut atteindre 17 mètres ! «Lorsque ces géants des mers viennent à Tanger Med, ils se trouvent entre de bonnes mains. Il y a une parfaite synergie entre les différentes composantes de la communauté portuaire (la capitainerie, le pilotage, le VTS ou Vessel Trafic Service, le lamanage, le remorquage,…)», résume le capitaine Abdelali Rahoui, avant de conclure: «Le ‘just in time’ est l’un des éléments clés à Tanger Med. Même si nous sommes parmi les meilleurs au monde, nous sommes constamment à la recherche d’amélioration. On ne se contente pas de nos acquis!». Ne jamais se reposer sur ses lauriers… Un mindset, on vous dit.

Le TC4 d’APM, la «Rolls» des terminaux

Doté des plus grands portiques semi-automatisés au monde (12 portiques Double trolley STS, les seuls en Afrique), le terminal TC4 d’APM Terminals accueille ce jour-là un autre megaship de 400 mètres de long, le MSC Eloane, battant pavillon du Libéria. Il ne passera pas plus de 24 heures à quai. Dans une impressionnante salle, qui rappelle davantage un espace de jeux vidéo, une armée de jeunes, hautement qualifiés et bien formés, s’affaire devant les écrans de contrôle, manettes à la main, pour traiter les conteneurs de manière rapide, sûre et efficace.

Fort de ses technologies de pointe et de ses ressources humaines marocaines,

le TC4 se surpasse. Il a réalisé une moyenne de 31 mouvements de grue par heure en 2022, avec des pics de 36 mouvements, ce qui le place dans le haut du panier des terminaux les plus performants d’APM. En volume mensuel, un record a également été battu avec plus de 268.646 conteneurs EVP traités en 30 jours !