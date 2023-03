Vidéo. Assurance : Leader sur l’auto et la santé, Sanlam Maroc lorgne de nouveaux leviers de croissance

La compagnie a présenté, mardi, à la presse et aux analystes, ses résultats annuels au titre de l’exercice 2022. Voici ce qu’il faut retenir.

Résilience. C’est le mot qui résume le mieux les réalisations de l’année 2022 de Sanlam Maroc. Comme l’a souligné Yahya Chraïbi, directeur général de la compagnie, «2022 a été marquée par un contexte très compliqué pour les opérateurs économiques avec une très forte inflation qui a impacté le pouvoir d’achat de nos assurés, mais aussi nos activités avec une augmentation des coûts de réparation par exemple. Malgré cela nous avons réussi à maintenir le cap».

Le chiffre d’affaires du groupe s’est ainsi amélioré de 5,9% en 2022, frôlant la barre des 6 MMDH. Le résultat net du groupe progresse de 2,9% et ressort à 370 MDH. A noter que le résultat financier a baissé de 13% à cause des contreperformances des marchés actions et obligataires.

Le chiffre d’affaires de l’activité non-Vie s’est établi à plus de 5 MMDH en hausse de 6,8% par rapport à fin 2021. La Branche auto, où Sanlam est leader au Maroc, a enregistré une croissance de 5,5% à 2,7 MMDH, soit plus de la moitié du chiffre d’affaires non-Vie. Une performance réalisée malgré le recul de la matière assurable, puisqu’en 2022 les ventes de véhicules neufs ont accusé de 8% par rapport à l’année précédente, fait remarquer le management de la compagnie. Pour l’assurance santé, autre branche ou Sanlam Maroc est leader du marché, les primes sont en hausse de 5,8% à près de 1,2 MMDH.

L’assureur, qui s’appuie sur le premier réseau de distribution physique du Maroc avec plus de 500 points de vente, nourrit par ailleurs de grandes ambitions sur le segment Corporate, qui a enregistré une hausse des primes émises de 11,2% en 2022 pour atteindre 1,15 MMDH. «On s’est permis d’aller chercher la concurrence sur le risque entreprise, notamment en lançant une offensive sur les TPME. Nous ne n’avons plus de complexe sur ce sujet», a affirmé le DG de Sanlam Maroc.

La compagnie souhaite également gagner des parts de marché sur les activités Vie. Une branche où Sanlam Maroc, qui n’est pas adossée à une banque contrairement à beaucoup de ses concurrents, n’est pas un acteur majeur, avec une part de marché de seulement 5%, et des primes émises de 932 MDH, réparties entre l’épargne retraite (68%) et l’assurance décès (32%)

«C’est une niche en développement», selon le management , qui table sur l’innovation pour augmenter la collecte. La compagnie mise en particulier sur les innovations lancées ces deux dernières années, dont l’offre «Continuité scolaire» qui vient répondre aux besoins des parents d’assurer une scolarité à leurs enfants, quels que soient les aléas. Pour l’assurance décès emprunteur, généralement commercialisée via le réseau bancaire, la compagnie mise sur la souscription en ligne qui permet «d’être couvert en quelques clics». «Il n’y a aucun déplacement à faire, sauf pour remettre les documents nécessaires à votre banque», précise-t-on.

Le management de Sanlam Maroc assure vouloir rester fidèle à sa stratégie de croissance contrôlée. «La stratégie lancée il y a quelques années commencent à porter ses fruits. Nous cherchons de la croissance profitable et non de la croissance incontrôlée qui risquerait d’impacter nos résultats techniques», a fait savoir Yahya Chraïbi, qui affiche son optimisme pour 2023.