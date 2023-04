Vidéo. Akdital, victime d’un marché boursier atone

Le mercredi 14 décembre 2022, Akdital sonne la cloche de la Bourse de Casablanca. Une introduction qui boucle l’année 2022 avec non seulement du papier frais, mais qui marque aussi la plus grosse levée de fonds opérée ces 14 dernières années sur la place financière casablancaise. Les souscriptions ont atteint 4,5 MMDH, près de 4 fois le montant demandé (1,2 MMDH). Une réussite pour Akdital dont le prix de l’action a été fixé à 300 DH. La valeur Akdital a tout pour briller : les fondamentaux de l’entreprise sont solides, son plan de développement est ambitieux et ses indicateurs financiers sont très positifs. Sauf que près de 4 mois après cette introduction, le comportement du cours de cette valeur ne suit pas. Il a baissé de 4% à 290 DH pour un volume moyen de 3,2 MDH par jour, sur un marché principal où 128,5 MDH sont échangés en moyenne quotidiennement ces 4 derniers mois. La valeur Akdital a-t-elle fait pschitt? Est-elle victime d’un marché boursier peu liquide et où les cours ne reflètent pas forcément la réalité ?

Intérêt pour les valeurs de rendement

«Nous sommes globalement sur une valeur qui dispose d’un profil solide. Akdital a déjà réalisé de très bonnes performances en 2022 et ses perspectives sont excellentes. Sauf que le contexte actuel est mauvais et n’encourage pas l’investissement en Bourse, en particulier pour les actions. Akdital souffre de ce contexte, sinon son cours aurait explosé avec une performance d’au moins 15 à 20%», nous explique un analyste financier. Selon lui, les marchés sont actuellement baissiers et les investisseurs sont plutôt intéressés par le rendement, notamment les bons de Trésor au vu de la hausse de leurs taux. Cette donne les détourne ainsi de l’investissement en Bourse, d’autant plus qu’Akdital est considérée comme une valeur de croissance et non de rendement. «S’ils décident d’investir en Bourse, peu vont opter pour Akdital qui ne présente pas un rendement important dans l’immédiat. C’est vrai qu’elle reste intéressante comme valeur et que le secteur où elle opère est lucratif et présente un très bon potentiel, mais pour le moment, et au vu du mauvais contexte actuel, elle n’est pas prisée par les investisseurs», précise notre interlocuteur. Ce n’est qu’une question de temps. «Le temps d’un retour sur investissement, dans quelques années, quand le groupe clôturera ses programmes d’expansion», selon notre analyste financier. En effet, Akdital s’est engagé sur un vaste plan de développement avec pour objectif de couvrir toutes les régions du Maroc. Présent depuis 11 ans dans le pays, le groupe a entamé un ambitieux programme d’investissement en 2022 et qui a contribué au doublement de sa capacité litière à plus de 1.800 lits. Le chiffre d’affaires a dépassé la même année, pour la première fois de l’histoire de l’opérateur privé, un milliard de dirhams. Des revenus qui vont doubler cette année et qui vont dépasser les 3 MMDH dans les cinq prochaines années. Pour cela, le groupe compte sur ses prochaines ouvertures d’établissements dans des villes peu couvertes par l’offre de soins. Toutes les régions sont concernées. De belles perspectives, des fondamentaux solides, un programme d’investissement ambitieux et un marché de la santé lucratif… Tous les ingrédients sont réunis pour que la valeur Akdital soit l’une des stars de la Bourse de Casablanca, une place qui n’attire pas, pour le moment, les investisseurs.