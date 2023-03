Vidéo. Aéronautique : Hutchinson inaugure l’extension de son usine à Casablanca

Hutchinson a inauguré, ce mercredi 17 mars, l’extension de son site de production spécialisé dans la fabrication de pièces aéronautiques en composite et de solutions d’isolation de cabine. Cette extension de 18.700 m2 permet d’accompagner la croissance des activités aéronautiques au Maroc et de consolider les capacités de production d’Hutchinson sur les programmes Boeing B787 et B777, et Airbus A330 et A220 dès 2023.

Le site qui a nécessité un investissement de 12 millions d’euros dont 30% financés par le Maroc dans le cadre de l’écosystème aéronautique au Maroc, devra créer 400 emplois supplémentaires. L’usine est installée aux derniers standards des grands donneurs d’ordre de l’aéronautique avec des équipements de pointe, intégrant aussi la digitalisation du manufaturing 4.0.

De plus, la démarche suivie est écoresponsable avec des outils d’optimisation permettant de réduire les taux de chute matière de 10% et de recycler 80% des déchets restants. La consommation électrique de ce bâtiment sera pilotée finement grâce à des technologies IOT installées sur la plupart des machines et directement visualisable par les équipes.

«L’extension de notre site à Casablanca confirme la volonté d’Hutchinson de s’implanter durablement au Maroc. Nous savons pouvoir compter sur un réseau de compétences solide et une offre de formation de qualité grâce à l’implication des autorités marocaines et au partenariat avec l’Institut des métiers de l’Aéronautique», a expliqué Hélène Moreau-Leroy, PDG de Hutchinson.