Vidéo. Ach ban’lik – EP3 : Voir au-delà de la CAN…

Bien que la sélection nationale ne compte qu’un orphelin titre continental à son actif, elle avait atteint un classement mondial jamais réalisé par les équipes africaines qui cumulent le plus de titres de la CAN. C’est que le foot marocain a une forte aura au niveau de la planète foot grâce aux prouesses des Lions de l’Atlas ou individuellement au niveau de leurs clubs respectifs. Cela est bien évidemment le fruit d’un long et laborieux travail qui ne devrait pas s’arrêter avec le retour de cette CAN… Si possible en triomphant avec la Coupe.