Un business dont il faut prendre de la graine…

Non, il n’est pas aux fourneaux en train de torréfier les pépins, cacahuètes ou autres pois chiches. Abdellah Nait Srir, fondateur de l’enseigne «Omar Fruits Secs», est, contrairement au marchand de pépins traditionnel, derrière son comptoir chic tout en verre. Il est dix heures du matin, l’heure d’ouverture, et il vérifie si tous les présentoirs sont bien agencés et approvisionnés. Cela fait partie de son rituel matinal tout comme la mise en marche de la machine de torréfaction dont il s’est équipé. Un investissement de 15.000 dirhams qu’il s’est empressé de faire au nom, dit-il, «du développement et de la modernisation».

Abdellah est le «Moul Zeri3a» new look. «Aujourd’hui, ce métier a évolué et c’est normal, parce qu’il faut s’adapter aux mutations du marché et aux exigences des clients», explique ce trentenaire, originaire de Tata, qui a commencé d’abord à travailler, en 2012, après l’obtention de son baccalauréat, avec son père dans le premier point de l’enseigne situé sur le boulevard Bir Anzarane au Maârif.

DE TATA À LA CONQUÊTE DE CASABLANCA

Aujourd’hui, il gère le deuxième point de vente qui se trouve sur le boulevard Abdelmoumen. «Ce métier nous l’exerçons de père en fils et partout à travers le pays, les originaires de Tata gèrent ou sont propriétaires de points de vente de pépites et autres fruits secs», raconte Abdellah qui n’a certes pas fait d’études de commerce ou de marketing mais qui, pourtant, a une vision bien claire dans sa tête pour développer ce business familial qui compte plusieurs magasins dans des quartiers populaires de la métropole économique, notamment Hay Hassani, Hay Mohammadi…, tenus par des cousins. Ces points de vente traditionnels ne sont pas encore passés sous la bannière «Omar Fruits Secs». Dès 2015, son DEUG en Histoire en poche, Abdellah quitte les bancs de la Faculté de Ben M’sick Sidi Othmane pour reprendre l’affaire familiale et se consacrer pleinement à sa gestion. Et sa première décision fut «de moderniser les deux points de vente situés sur ces deux boulevards connus de Casablanca. La modernisation devait passer par l’octroi d’une raison sociale pour rompre avec le caractère traditionnel de Moul Zeri3a». Une stratégie spontanément validée par son père qui a aujourd’hui confié l’affaire à ses deux enfants : Abdellah et Omar.

Et c’est le prénom de ce dernier qui a été choisi pour l’enseigne : Omar Fruits Secs. «Nous n’avons pas cherché loin (rires), puisque le prénom de mon frère sonnait bien et est facile à retenir». Ainsi est née l’enseigne dont le réseau, aujourd’hui encore embryonnaire, devrait, selon les prévisions de Abdellah, compter, d’ici quelques années une dizaine de points de vente situés sur les grandes artères de la ville et dans ses importants centres commerciaux.

IL CRÉE UNE PAGE FACEBOOK ET UN COMPTE INSTAGRAM

Ambitieux, notre «Moul Zeri3a» moderne prévoit l’extension de la chaîne «Omar Fruits Secs» à d’autres grandes villes du Maroc, notamment Marrakech, Tanger, Tétouan ou encore Agadir. Convaincu qu’il faut toujours aller à la rencontre des clients, il n’a qu’une seule devise : le client est roi et «nous faisons tout pour répondre à ses besoins», précise celui qui a décidé de faire les investissements nécessaires pour satisfaire sa clientèle et offrir un produit et une prestation de qualité. Visiblement, il s’est imopsé des règles très strictes. Maniaque et très à cheval sur les normes sanitaires et de sécurité, car «il s’agit de produits alimentaires et il faut respecter les normes et garantir la sécurité sanitaire», il troquera les traditionnelles pages de cahiers et les feuilles volantes contre des emballages plus sains, en plastique et en papier, frappés du logo de l’enseigne et portant les numéros de téléphone pour le service livraison. Et oui, parce que l’enseigne livre aussi ses clients ! Une prestation qu’il avait déjà prévu de proposer à sa clientèle et que la crise sanitaire a rapidement imposée.

Perspicace, après une fermeture de trois mois durant la crise de la Covid-19, il a tenu a répondre aux impératifs du confinement et signe un partenariat avec Glovo qui «m’a permis de toucher un plus grand nombre de consommateurs», raconte Abdellah. Plus encore, pour mieux se faire connaître et toucher un maximum de clients potentiels, il ne déroge pas aux nouvelles normes imposées par les nouvelles technologies : Il crée une page facebook et un compte Instagram. Son partenariat avec Glovo a été très porteur, puisque les commandes sont livrées dans tout Casablanca. Là aussi notre gars a su anticiper. Ce service a été très sollicité durant le Mondial 2022. «Les jours des matchs de l’équipe nationale, nous travaillions plus longtemps et les ventes augmentaient de 30%», explique Abdellah qui ne se préoccupe pas uniquement des retombées de cet événement sportif sur son business, puisqu’en fervent supporter de l’équipe nationale, il n’a pas hésité à confier son magasin à son frère, pour se rendre au Qatar afin d’assister à la rencontre Maroc-Portugal. Il n’a pas hésité non plus, à son retour, à décorer son échoppe aux couleurs nationales.

Des drapeaux accrochés à ses vitrines. Une ambiance festive permettant d’échanger avec ses clients et commenter le jeu des uns et des autres. Il appelle cela «créer des liens et se rapprocher de ses clients. C’est très important, car «Moul Zeri3a» ne doit pas seulement torréfier les pépites et pois chiches. Il doit converser et être à l’écoute de sa clientèle». Car c’est de là que naissent les idées de Abdellah…

PROFIL

Affaire familiale. Elle est dirigée par plusieurs membres des Nait Srir . Si les deux points de vente de «Omar Fruits Secs» à Casablanca sont gérés par les deux frères, les cousins, eux, sont aux commandes des autres magasins de la ville. Une preuve que ce métier est traditionnellement exercé de père en fils. Ces derniers apportent leur touche de modernité.