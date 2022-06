UM6SS: une journée portes ouvertes pour découvrir l’offre de formation et le campus

Ateliers, visites des lieux, présentations et animations étaient au menu de cette deuxième édition, dédiée à l’information et l’orientation des lycéens qui souhaitent intégrer l’Université.

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé de Casablanca a organisé une journée portes ouvertes au campus Anfa-City. La journée a été une occasion pour le grand public et surtout les bacheliers de découvrir les formations, les différents espaces et la vie estudiantine au sein du campus. Ateliers, visites des lieux, présentations et animations étaient au menu de cette deuxième édition, dédiée à l’information et l’orientation des lycéens qui souhaitent intégrer l’Université.