Tbib Expert. Ep2 : Trois erreurs à ne surtout pas commettre avec vos lentilles de contact

Dans ce deuxième épisode, c’est au tour du Dr Doha Hamidallah, médecin ophtalmologue, diplômée de la faculté de médecine de Casablanca et ancienne interne du service d’ophtalmologie des hôpitaux de France, qui nous conseille sur la santé de nos yeux. Dr Doha Hamidallah est aussi une passionnée du travail social et associatif depuis 10 ans et fait de la vulgarisation médicale sur les réseaux sociaux avec près de 100.000 abonnés.