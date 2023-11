Tbib Expert. Ep 8 : Trois conseils pour être en forme

Dans ce huitième épisode, c’est à nouveau au tour de Dr Sara Houbbane de nous donner trois conseils pour se maintenir en forme. Sara est diplômée de la Faculté de médecine de Valence, de la FMPR (Rabat) et de l’Université de Madrid en cosmétologie et médecine esthétique, ainsi que de l’Université de Barcelone en nutrition médicale et clinique. Véritablement passionnée par son métier, elle aime le partager avec ses centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux.