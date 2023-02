Quand la créativité se conjugue au féminin

De plus en plus de jeunes startuppeuses se lancent dans le digital. La dernière promotion du programme Scalerator a réuni quelques projets innovants et créatifs.

Application mobile de santé, lits connectés pour enfants, application de gestion de mariages… Autant de projets de start-up menés par des femmes. Qu’on se le dise, le digital n’est pas l’apanage des hommes. Pour preuve, la 7e promotion du programme Scalerator de la Startup Station, accélérateur et incubateur de jeunes pousses, est totalement féminine. Une douzaine d’entrepreneuses y ont suivi un programme intensif de six mois pour faire progresser leur activité. Quelques-unes d’entre elles ont pu pitcher devant de potentiels investisseurs afin de les convaincre d’investir dans leur projet.

Lancée en 2022, l’application mobile de santé Ta7alil.ma interconnecte patients, médecins et laboratoires d’analyses. La start-up entend digitaliser le carnet de santé des patients. Sabrine Zahroubane, co-fondatrice de la structure, n’est pas peu fière de sa solution : «Notre plateforme permet aux patients de garder un historique et un archivage digitalisé de leurs dossiers médicaux suite à leurs consultations médicales et analyses chez l’un des professionnels de santé partenaires». Elle permet ainsi aux patients d’éviter le calvaire des allers et retours entre médecins et laboratoires. Pour l’heure, l’application est opérationnelle sur la ville de Casablanca mais l’ambition des fondatrices est de dupliquer le modèle dans d’autres villes du pays pour interconnecter les différents acteurs, et pourquoi pas l’internationaliser par la suite hors du Maroc.

Sur un autre registre, la start-up Help Mariage veut dépoussiérer l’univers du mariage en connectant les prestataires et les futurs couples. «C’est un secteur encore traditionnel au Maroc, alors qu’il existe près de 300.000 mariages par an. Nous avons constaté qu’il existe peu d’outils digitaux d’organisation de tels événements», souligne sa fondatrice, Lucie Strack.

La jeune pousse peut compter sur une communauté de 24.000 abonnés d’Instagram pour faire bouger ce marché. Pour sa part, H Kids fait du mobilier personnalisé, en proposant notamment des lits connectés et intelligents pour enfants. Sa fondatrice Hiba Ghiati précise à ce propos: «Nous avons bien travaillé pendant la crise sanitaire où nous avons pu progresser dans la fabrication de mobiliers personnalisés. Notre objectif est d’investir des machines pour produire plus de mobiliers et pourquoi pas lancer notre premier show-room».

Un financement de près de 500.000 DH pour trois start-up

Ce programme d’accompagnement a été réalisé en partenariat et avec le soutien financier du FMO Ventures Program (soutenu par l’Union européenne et le gouvernement néerlandais), VC4A et Crea4Med. Il donne notamment accès à des formations et des masterclass, du coaching, du mentoring personnalisé et des opportunités de financement.

Omar Amrani, directeur de l’innovation et pédagogie de la Startup Station précise à ce propos que «la nouvelle édition du programme a permis de réaliser 140 sessions de coaching, une levée de fonds et un financement de 45.000 euros (près de 500.000 DH) pour trois start-up du programme». Plutôt encourageant.