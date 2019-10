Ouverture de la 4ème édition de l’AITEX à Rabat [Vidéo]

C’est parti pour la 4e édition de l’Africa IT Expo. Grand-messe des opérateurs IT, l’événement se déroule à Rabat les 24 et 25 octobre.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, l’édition 2019 de cet événement phare du secteur IT, organisé par la Fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI), propose le plein de l’innovation, de technologies avancées et d’expériences inédites.

Ce business forum international, qui se tient sous l’égide du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, est organisé sur le signe « Faire du numérique une nouvelle ressource de l’Afrique et un moteur de croissance ». Il met à l’honneur deux pays représentant l’Afrique et l’Asie: la République du Congo et la République Populaire de Chine.

Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, a plaidé, jeudi à Rabat, pour la mise en place d’infrastructures indispensables à l’implémentation de la transition digitale en Afrique.

« L’Afrique dispose d’une jeunesse assoiffée de savoir et de liberté digitale qui a besoin d’infrastructures pour pouvoir aller plus loin », a affirmé M. Elalamy lors de la cérémonie d’inauguration, incitant les Etats à mettre en place des infrastructures de qualité capables de supporter les générations à venir.