Vidéo. Maroc-Autriche : Signature d’un accord pour intensifier les échanges économiques

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a reçu, mardi 30 janvier, au siège du ministère, Martin Kocher, ministre fédéral du Travail et de l’économie de la République d’Autriche, qui effectue une visite de travail au Maroc, du 28 au 31 janvier 2024. À cette occasion, les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations maroco-autrichiennes et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération économique entre les deux pays qui célèbrent cette année le 240e anniversaire des liens d’amitié les unissant. Dans ce cadre, Ryad Mezzour et Martin Kocher ont procédé, au cours de cette rencontre, à la signature d’un mémorandum d’entente dont l’objectif est de renforcer la coopération économique et de favoriser le commerce et l’investissement entre les deux pays.

Les deux parties qui ont identifié les secteurs de l’industrie et des technologies vertes comme domaines prioritaires de leur partenariat s’engagent, en vertu de l’accord signé, à intensifier les échanges économiques bilatéraux, à faciliter les exportations et les importations industrielles et à procéder à l’identification des projets qui portent un intérêt stratégique commun. Elles ont également convenu de favoriser l’échange d’information et d’expertise et d’encourager la coopération entre les communautés d’affaires des deux pays.

À cet égard, Ryad Mezzour a mis en avant les atouts industriels dont le Maroc dispose et qui se révèlent être un terrain fertile pour les investissements autrichiens et a souligné « le mémorandum d’entente signé aujourd’hui est le jalon de nouvelles opportunités de coopération entre le Maroc et l’Autriche, ouvrant la voie à des initiatives conjointes prometteuses dans l’avenir », a-t-il indiqué.

Il convient de souligner que l’Autriche est le 10e partenaire commercial du Maroc avec 2,14 milliards DH d’export vers ce pays et 2,90 milliards DH d’import en 2022. Les investissements directs étrangers autrichiens au Maroc ont atteint 136 millions de DH en 2022.