L’UM6P démarre son programme d’accélération des start-ups

Cette opération de lancement a permis à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de rencontrer ces startups innovantes et de leur exposer les moyens qui seront mis à leur disposition par l’UM6P et ses partenaires.

L’opération a été animée par Karim Lotfi Senhadji, CEO OCP AFRICA, Mohamed Laklalech, Directeur exécutif du Digital Office d’OCP Group, Rafiq El Alami mentor Impulse et Directeur Digital & Research et Digital learning lab, Abdelali Kossir Directeur Technology Transfer Office, Hicham El Habti, Secrétaire Général de l’UM6P et Reda El Andaloussi, CEO Wave Solutions.

Notons qu’IMPULSE est un programme d’accélération unique développé par l’Université Mohammed VI Polytechnique et soutenu par OCP Group et sa filiale OCP Africa. C’est un programme d’accélération de 12 semaines dédié aux startups innovantes dans les domaines : Agritech, BioTech, Technologies Minières et Science des Matériaux et Nanotechnologies. IMPULSE a pour objectif d’accompagner la croissance rapide de votre startup et de nouer des liens avec OCP Group, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), MassChallenge et leurs écosystèmes.

M.C