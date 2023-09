Live. Suivez le débat de La Vie éco sur la digitalisation des services publics

Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l’administration, est l’invitée de marque du quatrième événement de l’année de La Vie éco, sous le thème : “Administration numérique, des avancées et des enjeux”. La conférence est marquée également par la présence de Younes Ouahid de l’agence nationale de la conservation foncière, Aboubakr Himeur de la DGI, Hassan Belkhayat de la CGEM et Mohamed Essaidi de l’AUSIM.