Les mesures prises par le Sofitel Rabat jardin des Roses pour assurer la sécurité et le confort de ses clients

Depuis le début de la crise pandémique, Sofitel Rabat Jardin des Roses a mis en place toutes les mesures imposées par le ministère de la Santé et les autorités publiques.

Le programme All Saf a été mis en place vers le mois de Juin en partenariat avec le bureau Veritas. Il reprend des mesures très claires et précises pour faire face à la pandémie et contrer la propagation du virus.

L’Hôtel a ainsi répertorié des normes strictes d’hygiène et de propreté et un protocole très précis pour le respect des gestes barrières. La direction a mis en place de nouveaux standards opérationnels notamment au niveau des points de contacts à risque élevé qui ont été identifiés pour renforcer leur désinfection de manière accrue.

Le management de l’hôtel détaille les mesures adoptées.