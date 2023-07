Vidéo. Le palmarès de la 13ème édition du POESAM 2023

Education, développement durable, inclusion sociale, gestion des flux logistiques…la 13éme édition du Prix Orange pour l’entreprenariat social (POESAM 2023) a connu une diversité de thématiques. Cette année, la plateforme d’Orange a reçu plus d’une centaine de candidatures, parmi lesquelles le comité a retenu 11 projets pour être récompensés.

Au final, Hopez a remporté le premier prix de 100.000 DH. Il s’agit d’une startup conceptrice de l’application mobile TocToc qui transforme l’apprentissage des lycéens marocains en un processus ludique grâce à des vidéos courtes, une gamification et une personnalisation basée sur l’Intelligence Artificielle (IA). L’idée est de digitaliser l’éducation et faire en sorte que les enfants au lieu de se connecter sur les réseaux sociaux, puissent apprendre via une application qui a la même façon de faire que ces plateformes sociales.

Le second prix de 70.000 DH a été décerné à BinBudget, une startup dédiée à la digitalisation du secteur de la restauration professionnelle. La société propose une solution mobile de cantine virtuelle, Bing Budget Collab, spécialement conçue pour répondre aux besoins des entreprises en matière de restauration pour leurs collaborateurs.

Le troisième prix de 25.000 DH quant à lui été remis à Eagle AI pour sa proposition innovante visant à résoudre la problématique de la surveillance environnementale à grande échelle. La startup a développé un système qui exploite les données de télédétection fournies par l’IA pour identifier et quantifier plusieurs types de pollution (débris marins, décharge sauvage, pollution atmosphérique, …).

Enfin, le prix Féminin a été décerné à Logistica, startup conceptrice d’une plateforme d’optimisation logistique en ligne qui aide les petites entreprises à gérer leur logistique interne et externe.

Notons également que les 4 lauréats locaux sont automatiquement qualifiés pour concourir à la grande finale internationale aux côtés des 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où le groupe Orange est présent.

Par ailleurs, une sélection des 11 startups finalistes bénéficieront d’un programme d’accélération au sein de l’Orange Fab dans le cadre de l’Orange Digital Center.