Le caviar lumière fait son avant-première mondiale au Mandarin Marrakech

L’hôtel Madarin Oriental Marrakech, s’associe avec l’un des grands noms du caviar dans le monde : Caviar Lianozoff, pour enrichir sa gamme de caviar proposée.

A cette occasion, la gamme Caviar Lumière est lancée, en avant-première mondiale au Maroc, dans cet hôtel. Le pays étant considéré comme une référence dans l’art du service et de l’excellence dans le domaine de l’hôtellerie restauration. Il s’agit alors d’«un produit qui change la manière de consommer le caviar», explique Sami Bahia, Brand Director de Lianozoff. Une dégustation d’ailleurs, a été offerte à des invités triés sur le volet, marocains et étrangers, pour faire découvrir aux amoureux du caviar, les spécificités de cette nouvelle gamme. Les prix commencent à partir de 420 DH et évoluent en fonction des types de caviar demandés.

Parce que le Caviar se mange avec les yeux, avant le palais, cette boite de caviar dispose d’un éclairage à l’intérieur du couvercle, en lumière OLED, permettant ainsi de voir le contenu de la boite, avant de procéder à la dégustation.

En tout cas, plus de 8 références sont distribuées dans le pays, proposant ainsi une offre diversifiée de caviar dont Beluga, Ossetra, Baeri…