La Vie Ecolo (Ep1). A la découverte de l’agro-écologie: notre visite captivante d’une ferme pédagogique

Chaque jour, des hommes et des femmes se battent pour construire un monde plus écologique, plus durable et plus respectueux de l’environnement. “La Vie Ecolo”, notre nouvelle émission consacrée à la découverte de ces héros de l’écologie, met en lumière leurs histoires inspirantes. Aujourd’hui, nous partons à la rencontre de Fettouma Djerrari, qui nous dira tout sur l’agro-écologie.