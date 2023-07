Insolite. Un sac microscopique vendu à 63.000 dollars !

Un minuscule sac à main de luxe ayant la taille d’un grain de sable a été vendu aux enchères pour la somme astronomique de 63.000 dollars.

Conçu en résine photopolymère, ce mini-sac OnTheGo de Louis Vuitton ne mesure que 657 x 222 x 700 micromètres. Autrement dit, ses petits détails ne sont absolument pas visibles à l’œil nu. Il ne peut donc être admiré que par le biais d’un microscope…

Il est l’œuvre de MSCHF, un collectif d’artistes basé à New York, aux États-Unis.

“Plus petit qu’un grain de sel de mer et assez étroit pour passer par le chas d’une aiguille, c’est un sac à main si petit qu’il vous faudra un microscope pour le voir”, indique le collectif qui a ici voulu repousser le principe de la miniaturisation.

“Au fur et à mesure qu’un objet jadis fonctionnel comme un sac à main devient de plus en plus petit, son statut d’objet devient de plus en plus abstrait jusqu’à devenir un pur signifiant de marque”, précisent ses concepteurs qui ont ici fait appel à une méthode d’impression 3D par polymérisation à deux photons (TPP).