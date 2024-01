Info en images. Snoop Dogg commentera les JO de Paris 2024 pour la chaîne NBC

Snoop Dogg promet d’apporter son style unique aux commentaires et prévoit que ces Jeux olympiques seront les plus épiques de tous les temps. Molly Solomon, productrice exécutive de NBC, est ravie de travailler avec Snoop Dogg, soulignant sa perspective unique et faisant référence à sa performance en commentant les Jeux olympiques de Tokyo sur Peacock.

Snoop Dogg est désigné comme le correspondant spécial de NBC à Paris en raison de son succès en tant que commentateur médaillé d’or pendant les Jeux olympiques de Tokyo.