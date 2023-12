Info en images. LGV: Une nouvelle gare ferroviaire verra le jour à Rabat

L’ONCF lance un projet de construction d’une gare dans le quartier Hay Riad à Rabat, dans le cadre de l’extension de la LGV Kénitra-Marrakech, d’une vitesse prévue de 320 km/h. La future gare sera située près de la gare routière de Rabat et du Complexe sportif Moulay Abdellah.

L’appel d’offres a été lancé pour le contrôle technique des études et des travaux relatifs à la construction de la gare de Hay Riad. Celle-ci sera un bâtiment-pont traversant les voies ferrées entre les avenues Annakhil et Hassan II.

Le projet comprend l’aménagement du bâtiment voyageurs, des parkings, des quais, des espaces extérieurs et des espaces commerciaux. La construction se fera sur plusieurs niveaux, dont un rez-de-chaussée, une mezzanine et un étage représentant le bâtiment-pont.

Deux parkings sous-sol seront construits avec une liaison entre les deux côtés, via un passage sous les voies ferrées. L’aménagement des quais et des espaces extérieurs, y compris les espaces verts et intermodaux, fait également partie du programme.