Info en images. Barcelone accueille l’ordinateur le plus puissant au monde

L’Union européenne et l’Espagne ont présenté MareNostrum 5, le nouveau supercalculateur européen de classe mondiale, au Barcelona Supercomputing Center (Centro Nacional de Supercomputación, BSC-CNS).

Lors de l’événement de présentation, le président du gouvernement d’Espagne, Pedro Sánchez, a assuré que le Centro Nacional de Supercomputación et MareNostrum 5 constituent une «matérialisation» des intérêts espagnols pour réformer son autonomie stratégique et promouvoir la réindustrialisation de l’Europe.

L’inauguration de cette importante infrastructure coïncide avec la fin du semestre de la présidence espagnole du Conseil de l’UE, parmi les priorités de laquelle figure la promotion de l’innovation technologique en tant qu’élément fondamental de l’autonomie stratégique de l’Europe, indiquent les initiateurs de ce projet scientifique.

MareNostrum 5, cofinancé par l’Union européenne et un consortium de pays mené par l’Espagne, entre désormais dans le cercle restreint des dix supercalculateurs les plus puissants au monde et l’un des trois plus puissants en Europe (ordinateur exaflopique), grâce à une puissance d’environ 23 fois supérieure à celle du supercalculateur actuel, MareNostrum 4.