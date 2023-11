Info en images. 2023 devrait être l’année la plus chaude jamais enregistrée

L’année 2023 devrait être la plus chaude jamais enregistrée. Et pour cause : elle a été marquée par une litanie de statistiques records qui soulignent toutes l’urgence d’agir contre le dérèglement climatique, a martelé l’ONU ce jeudi 30 novembre. Le jour même de l’ouverture de la COP28, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a fait une piqûre de rappel aux délégués qui n’auraient pas pris la mesure de la gravité de la situation.

Records de gaz à effet de serre, températures, niveaux de la mer. Antonio Guterres sonne l’alarme : urgence climatique.

Malgré les Accords de Paris visant à limiter le réchauffement à 2°C, nous approchons déjà de 1,4°C au-dessus des niveaux préindustriels. Les conséquences socio-économiques dramatiques incluent une baisse de la sécurité alimentaire et des migrations massives.

Guterres appelle les dirigeants de la COP28 à prendre des mesures immédiates, éliminant les combustibles fossiles et triplant la capacité des énergies renouvelables pour inverser la trajectoire climatique actuelle.