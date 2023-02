Garde d’animaux : un business au poil (En vidéo)

Dans la banlieue huppée de Casablanca, en plein centre de la ville verte de Bouskoura, se trouve un hôtel pas comme les autres. Dans ce domaine animalier de plus de 3.000 m2, des chiens de différentes races gambadent et s’amusent. «Ils sont en train de faire leur balade. C’est indispensable pour leur épanouissement et leur bien-être», nous explique Hamza Tlemçani, cofondateur d’Animalkom. Passionné par les animaux, ce jeune entrepreneur de 27 ans ambitionne à travers ce projet de répondre aux différentes attentes des propriétaires de chiens qui sont de plus en plus à la recherche de services de garde, de dressage et de loisirs pour leurs toutous. «Mon amour pour les animaux date depuis mon jeune âge. Après des études de commerce et après mûres réflexions, j’ai décidé de faire de ma passion mon travail», nous confie Hamza. Pendant la pandémie, les demandes d’adoption ou d’accueil d’animaux, notamment de chiens, ont bondi, mais avec le retour à la normale, les propriétaires se retrouvent face à la question de la garde de leurs compagnons à quatre pattes, surtout lors d’un voyage. C’est le cas de Wiaam, une cliente qui vient à Animalkom pour laisser son chien pendant trois jours. «Mon travail m’oblige à faire de temps à autre des déplacements, et je ne savais pas chez qui et où garder mon chien. Mes amis m’ont recommandé cet hôtel pour chiens et ont vanté le professionnalisme de son personnel».

Des services variés pour les propriétaires

Animalkom propose une panoplie d’offres à ses clients, notamment un service de pension canine. Ce domaine peut accueillir jusqu’à 150 pensionnaires. Durant leur séjour, les chiens sont logés dans des box individuels, toilettés et promenés 5 à 7 fois par jour, moyennant 150 DH par nuit. «Nous gardons le contact avec les propriétaires de chiens en leur envoyant des vidéos, pour les rassurer quant au fait que leurs chiens sont en sécurité», insiste Yassine. Le dressage fait aussi partie des services proposés. L’équipe d’Animalkom accompagne les maîtres dans l’éducation de leurs chiens, en leur fournissant les outils nécessaires et les codes de la communication canine. «Nous collaborons avec plusieurs experts et vétérinaires, au Maroc et à l’étranger. Nous avons également un staff qui est soigneusement formé pour le bien-être de l’animal», précise-t-il. Animalkom assure également l’élevage et la vente de chiens de différentes races, comme le Berger Allemand, le Husky, le bichon havanais ou encore le bouledogue français. Le centre dispose également d’un grand laboratoire avec plusieurs box dédiés aux femelles en gestation pour leur assurer le meilleur traitement avant l’arrivée de leurs futurs bébés.

Côté dépenses, Yassine affirme que l’alimentation de tout ce beau monde lui coûte entre 45.000 et 55.000 DH par mois. Animalkom dispose également d’une animalerie sur place et en ligne qui propose des aliments, des accessoires et des jouets pour animaux. Bref, tout de quoi ravir les heureux canidés. Quant aux prix, ils varient entre 2.000 et 3.000 DH. «Le marché des animaux de compagnie est en plein essor. Nous avons ouvert une animalerie pour chiens et chats à Maârif, et nous comptons ouvrir plusieurs sites dans tout le Royaume», affirme-t-il. C’est ce qu’on appelle avoir du flair.