Derniers préparatifs pour la réouverture des mosquées, l’exemple au quartier Salmia à Casablanca

La Vie éco a visité la mosquée Omar Ibnou Alkhattab à Casablanca quartier Salmia qui a connu une vaste opération de désinfection, dans toutes ses installations et dépendances, en vue de sa réouverture mercredi prochain à compter de la prière d’Addohr, à l’instar de nombreuses mosquées du Royaume.

Cette action s’inscrit dans le cadre des préparatifs des responsables de ces lieux de culte pour accueillir les fidèles dans des conditions appropriées, suite à la décision du ministère des Habous et des Affaires islamiques de rouvrir les mosquées sur l’ensemble du territoire national. Et ce, en prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique locale et les conditions de contrôle sanitaire dont l’application est supervisée par des commissions locales à l’entrée des mosquées.

Par ailleurs, toutes les mosquées du Royaume demeureront fermées pour la prière du vendredi jusqu’à l’annonce, à l’avenir, de la date de leur réouverture pour accomplir cette prière.