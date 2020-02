Capital investissement : une solution pour faire émerger des projets innovants au Maroc  [En vidéo]

Le capital investissement constitue plus que jamais la solution pour faire émerger des projets innovants, des champions nationaux et des transmissions d’entreprises réussies, a souligné, ce mercredi à Casablanca, le président de l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), Adil Rzal, à l’occasion de la 9ème édition de la Conférence annuelle du capital investissement (CACI).

Initié par l’AMIC, cet événement constitue une occasion pour échanger autour des sujets d’actualité concernant le capital investissement, ainsi que pour susciter un débat sur le développement, l’internationalisation et les défis de cette profession.

Il est aussi question de créer un contexte favorable pour le réseautage et le partage d’information entre les acteurs-clés du secteur, de discuter du « mind set » des investisseurs et des opportunités de développement et d’établir une plateforme pour construire et solidifier les relations de l’AMIC avec les entreprises, les investisseurs, les pouvoirs publics et toutes les professions liées au capital investissement.

L’AMIC a donné rendez-vous à plus de 300 professionnels de l’investissement et professions associées, chefs d’entreprises, investisseurs institutionnels et gestions privées, représentants des pouvoirs publics et leaders d’opinion. Et à une vingtaine d’intervenants de haut niveau qui ont abordé une variété de thème, dont le capital investissement en Afrique, l’arbitrage dans les opérations de capital, l’impact et la création de valeur de ce mode de financement alternatif, la transmission d’entreprises ainsi que la recherche et l’accompagnement de start-up à succès au cours de 5 panels modérés par des professionnels du secteur.

Intervenant au micro de La Vie éco, à cette occasion, Voici la déclaration de Adil Rzal :