Vidéo. Bank of Africa lance la Chaire de durabilité et finance à impact

La Chaire panafricaine de durabilité et finance à impact est lancée le mardi 19 décembre, à Casablanca, en partenariat avec l’université Cadi Ayyad, l’Université euro-méditerranéenne, l’université Hassan II, l’École Hassania des travaux publics, l’université Ibn Zohr et le groupe ISCAE. Cette chaire est lancée à l’occasion de la signature de la convention de partenariat entre Bank of Africa et les six institutions académiques.

Cette initiative aspire à représenter un hub d’expertise façonnant activement les politiques et les pratiques en matière de durabilité et de finance à Impact, tant au Maroc qu’au niveau du continent africain. Les travaux de la Chaire comprennent un livre blanc, des workshops, des conférences, ainsi que des contenus pédagogiques.

La Chaire s’assigne pour objectif de promouvoir et soutenir la recherche scientifique, la formation et également le transfert de compétences et d’expertise en matière de durabilité et finance à impact.

«Notre objectif à travers cette Chaire est d’améliorer la compétitivité des entreprises, accroître l’attractivité du pays en matière d’investissement responsable et contribuer à l’intérêt de la collectivité», affirme le groupe.

Lors de cette cérémonie, l’administrateur directeur général de Bank Of Africa, Brahim Benjelloun Touimi, s’est félicité de ce partenariat ambitieux qui lie la finance à la recherche scientifique. «Nous sommes très fiers de nous associer à une communauté de scientifiques et de praticiens. Cette Chaire représente une œuvre de longe terme pour développer ce nouveau pont de la finance, qu’est la durabilité. Ce partenariat ambitionne de représenter un hub marocain et africain de recherche et d’innovation dans le domaine de durabilité», a-t-il précisé dans une allocution.

Les présidents des universités et écoles partenaires ont également souligné la grande importance de la durabilité et son rôle dans le développement.

«L’université publique ou privée a plus que jamais un rôle à jouer dans la promotion de ce domaine, à noter que le développement et la durabilité ne peuvent être réalisés qu’à travers la recherche et l’innovation. Cependant, il ne faut pas se limiter à la signature de la convention, mais il faut passer à l’action efficace et efficiente qui fait ressortir trois mots clés : la durabilité, la résilience et le bien-être», a fait savoir, à cette occasion, Fatima Zohra Iflahen, vice-présidente en charge de l’innovation, la recherche et les partenariats à l’université Cadi Ayyad de Marrakech.